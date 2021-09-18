بالفيديو.. مختص يوضح أنواع الأشجار السامة ويحذر من زراعتها بالمنازل

الرياض - محمد عبدالله - حدد أحمد الغامدي رئيس المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، بعض أنواع الأشجار التي تحتوي على مواد سامة، كما حذر من زراعتها في المنازل بسبب خطرها على الأطفال.

وقال الغامدي، في تصريحات لقناة «الإخبارية»: "إنه يجب تجنب زراعة أشجار مثل البزروميا" و"الدمس" بالمنازل، وكذلك شجرة الدفلة أيضا من الأشجار السامة وموجودة بالحدائق ويجب الحذر منها.

وأضاف "هناك بعض الأشجار في الأماكن العامة والتي يفضل عدم زراعتها بسبب احتوائها على مواد سامة تضر بالأطفال والكبار أيضا".

وتابع د. أحمد الغامدي، أن أشجار الدفلة مزروعة في بعض الحدائق وبعض المنازل وهي شجرة سامة ونحذر منها كثيرا.

وختم الغامدي بقوله: "نحن لا نطالب بمنع زراعة الدفلة بالكامل ولكن يجب أن تزرع بالأماكن المناسبة بعيدا عن المارة وبعيدا عن الأطفال".

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