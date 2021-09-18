استشاري: 4 نصائح مهمة لزيادة المناعة ضد أمراض «موسم الصفري» الحالي

الرياض - محمد عبدالله - قال رئيس قسم الطوارئ بالمستشفى الكندي التخصصي محمد مكي، إن هذه الفترة بين فصل الصيف والشتاء تكثر فيها الأمراض والفيروسات.

وأوضح خلال استضافته ببرنامج «إم بي سي في أسبوع»، أن هذه الفترة تكثر فيها الأمراض الموسمية كالبرد والإنفلونزا.

وأشار إلى أن فصل الخريف، هو نقطة التحول بين حرارة الصيف وبرودة الشتاء، وفيها تنتشر الأمراض بسبب التقلبات الجوية.

ونصح مكي بأهمية التوازن في تناول الطعام وتناول الطعام الصحي للوقاية من الأمراض والتي تزيد من مناعة الجسم.

وتابع أنه ينصح أيضا بتناول الفاكهة التي تحتوي على فيتامين سي كالبرتقال والليمون، وأيضا ينصح بتناول الألبان والأسماك وعدم الاقتصار على الحبوب التي تحتوي على الفيتامينات فقط، كذلك ينصح بشرب السوائل في الشتاء والصيف، وليس الصيف فقط.

اقرأ أيضا:

بالفيديو.. استشاري أمراض معدية يكشف أسباب انخفاض إصابات كورونا في المملكة