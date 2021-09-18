مشاهد بديعة.. إبل تسير بين الجبال في منطقة هجرة بجدة

الرياض - محمد عبدالله - تتميز منطقة "هجرة بجدة" في السعودية، بسلسلة جبالها المتفرقة، الممتدة من شمال المملكة حتى حدود الأردن، وسط صحراء نقية برمالها الذهبية، وتعد أحد أجمل المواقع البرية والتي يحرص السياح على زيارتها.

وجمعت تلك المنطقة في داخلها تنوع التضاريس، من الكهوف الملبدة بين الصخور، إلى سلسلة الأشجار المحاطة بالرمال.

وقال "حاتم البلوي" المهتم بالتصوير والذي جذبته مسيرات الإبل بين صحرائها والتقطها بعدسته، في تصريحات لقناة «العربية»، إن المنطقة تتميز سياحياً بروعة التكوينات الجبلية الفريدة، وبرمال حمراء تعكس لون الصخور، وبكثرة الكهوف والمغارات، وفقا لـ"العربية".

وتابع أن هجرة جدة تعتبر من المواقع السعودية التي رصد بداخلها عدد من النقوش لحقبة ما قبل الإسلام.

أما عن مشاهد الإبل التي وثقها بعدسته، فأوضح أن ذاك الموقع لفت انتباهه إلى حد كبير، لذلك خطط لرحلة تصوير توثق تلك المشاهد، مضيفا أن ما التقطه من صور للإبل هناك عكس تنوعا جغرافيا لا مثيل له في هجرة جدة.

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