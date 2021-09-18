لم يتردد لحظة عن إنقاذ شقيقه.. قصة مواطن بجدة تبرع بكليته لأخيه

الرياض - محمد عبدالله - لم يتردد لحظة عن إنقاذ شقيقه الذي يعاني من فشل كلوي، فسارع إلى تبرعه بكليته، بدلا من بدء رحلة البحث عن متبرعين.

وقال المواطن إبراهيم يحيى من جدة، في تصريحات لقناة «الإخبارية»، إنه وشقيقه بخير وبصحة جيدة، مشيرًا إلى أنه خرج من المستشفى قبل 3 أيام، فيما شقيقه سيخرج خلال أيام.

وأشار إلى أن شقيقه أصيب قبل 3 سنوات حينما كان في نهاية مسيرته الجامعية، مؤكدًا أنه بدلا من رحلة البحث عن متبرعين، قرر هو التبرع لشقيقه.

وتابع: بدأ رحلة البحث عبر يوتيوب، وسأل متبرعين سابقين، الذين أكدوا له أنه سيعود ليمارس حياته بشكل طبيعي بعد العملية، مشيرًا إلى أنه شعر بسرور كبير بعد أن أفاق من العملية على سلامته وسلامة شقيقه.

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