شرطة مكة: ضبط 6 مقيمين سطوا على منزل بجدة وسلبوا 30 ألف ريال

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت شرطة منطقة مكة المكرمة، السبت، القبض على 6 مقيمين من الجنسية الباكستانية ارتكبوا جريمة السطو على منزل بجدة وسلب 30 ألف ريال.

وقال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، إن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها أسفرت عن القبض على 6 مقيمين من الجنسية الباكستانية، أعمارهم بين العقدين الثالث والخامس، ارتكبوا جريمة السطو على منزل بمحافظة جدة، وسلب 30 ألف ريال.

وأكد متحدث شرطة مكة، استرداد 16 ألف ريال، وإيقاف المتهمين واتُّخذا بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.

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