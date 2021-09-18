ما هو السؤال الذي لم تجب عليه منصة إحكام؟

وفي رصد أجرته "دوت الخليج" على العديد من التساؤلات الخاصة بالمراجعين الذين يرغبون في التقدم إلى المنصة للحصول على صكوك خاصة بالعقارات التي لا تنطبق عليها الشروط، ترد المنصة بقولها على هؤلاء المراجعين بأن هذه الاستفسارات خارج اختصاص لجان إحكام.
يذكر أن لجان إحكام بدأت في استقبال الطلبات اعتبارا من 5/ 5/ 1442 هـ وتنتهي المهلة في هذا الإطار في نفس التاريخ من العام الهجري الحالي.
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