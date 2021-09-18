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قدما الفتى اليمني "عبدالعزيز الأسود"، لم تحملاه وهو في ساحة الإعدام مكتوف الأيدي في قبضة مجموعة من المسلحين يمسكون رشاشاتهم لتنفيذ حكم الإعدام بحق تسعة من أبناء الحديدة اتهموا بالتورط في اغتيال القيادي الحوثي صالح الصماد، رئيس ما يعرف بـ"المجلس السياسي للميليشيات".
وأظهرت لقطات صورة الفتى "عبدالعزيز الأسود" وهو باللباس الأزرق منهاراً وهو يشاهد رفاقه الثمانية، يلفظون أنفاسهم الأخيرة، تحت رصاص ميليشيات الحوثي في صنعاء.
وكان الحوثيون ألقوا القبض على "عبدالعزيز" قبل أربع سنوات وهو لا يزال طفلا قاصرا، واتهموه بالتورط في مقتل الصماد، ليعدم اليوم السبت دون رحمة.
يشار إلى أن ميليشيات الحوثي أقدمت على إعدام تسعة أشخاص بالرصاص في صنعاء، بعد أن اتهمتهم في التورط بمقتل رئيس مجلسها السياسي.
وأظهرت مقاطع مصورة مسلحين حوثيين يفرغون الرصاص في رأس الموقوفين، وهم ملقون على الأرض، مكبلو الأيدي.
وأتى ذلك، بعد ساعات على تحذير وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، من جريمة سترتكبها الميليشيات المدعومة إيرانيًا بإعدام هؤلاء الموقوفين، لا سيما أن بينهم طفل لم يبلغ الـ 18 من عمره.
يذكر أن "الصماد" الذي لقي حتفه في أبريل 2018، في غارة جوية في الحديدة غرب اليمن، كان مع ستة آخرين من بين أبرز المسؤولين الذين قتلوا من الميليشيات منذ بداية انقلابهم على الشرعية في منتصف 2014.
18 سبتمبر 2021 - 11 صفر 1443 06:53 PM
نُفذ فيه الإعدام ضمن 9 من أبناء "الحديدة" اتهموا بالتورط في اغتيال "الصماد""الأسود".. فتى قاصر ينهار قبل إعدامه من قبل الميليشيات الحوثية
قدما الفتى اليمني "عبدالعزيز الأسود"، لم تحملاه وهو في ساحة الإعدام مكتوف الأيدي في قبضة مجموعة من المسلحين يمسكون رشاشاتهم لتنفيذ حكم الإعدام بحق تسعة من أبناء الحديدة اتهموا بالتورط في اغتيال القيادي الحوثي صالح الصماد، رئيس ما يعرف بـ"المجلس السياسي للميليشيات".
وأظهرت لقطات صورة الفتى "عبدالعزيز الأسود" وهو باللباس الأزرق منهاراً وهو يشاهد رفاقه الثمانية، يلفظون أنفاسهم الأخيرة، تحت رصاص ميليشيات الحوثي في صنعاء.
وكان الحوثيون ألقوا القبض على "عبدالعزيز" قبل أربع سنوات وهو لا يزال طفلا قاصرا، واتهموه بالتورط في مقتل الصماد، ليعدم اليوم السبت دون رحمة.
يشار إلى أن ميليشيات الحوثي أقدمت على إعدام تسعة أشخاص بالرصاص في صنعاء، بعد أن اتهمتهم في التورط بمقتل رئيس مجلسها السياسي.
وأظهرت مقاطع مصورة مسلحين حوثيين يفرغون الرصاص في رأس الموقوفين، وهم ملقون على الأرض، مكبلو الأيدي.
وأتى ذلك، بعد ساعات على تحذير وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، من جريمة سترتكبها الميليشيات المدعومة إيرانيًا بإعدام هؤلاء الموقوفين، لا سيما أن بينهم طفل لم يبلغ الـ 18 من عمره.
يذكر أن "الصماد" الذي لقي حتفه في أبريل 2018، في غارة جوية في الحديدة غرب اليمن، كان مع ستة آخرين من بين أبرز المسؤولين الذين قتلوا من الميليشيات منذ بداية انقلابهم على الشرعية في منتصف 2014.
، "الأسود".. فتى قاصر ينهار قبل إعدامه من قبل الميليشيات الحوثية ،
المصدر : الخليج 365
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