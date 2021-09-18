السعودية | الجدول الزمني لعروض القوات الجوية الملكية بمناسبة اليوم الوطني الـ 91

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - محررو المناطق:

أعلنت القوات الجوية الملكية عن الجدول الزمني لعروض الطيران التي تنفذها في سماء 8 مدن بالمملكة بمناسبة اليوم الوطني الـ91.

وشملت أيام العروض الإثنين 20 سبتبمر في جدة والطائف ، والخميس 23 سبتم في الرياض وأبها وتبوك ، والجمعة 24 سبتمر في الباحة ، والسبت 25 سبتمر، في الخبر والجبيل .

وتشارك في هذه العروض مجموعة من الطائرات المطلية بعدد من التشكيلات المختلفة.

وتحتفل المملكة يوم 23 سبتمبر 2021 باليوم الوطني السعودي الـ91 تحت شعار “هي لنا دار”، وهي ذكرى الإعلان التاريخي للملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود عن توحيد البلاد.