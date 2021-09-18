شكرا لقرائتكم خبر عن «العسيري» : «مركز الحوار الوطني» أولى أهمية للأطفال والشباب كونهم عنصر مهم في بناء مجتمع حيوي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذ مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني، فعالية خاصة بالأطفال بمناسبة اليوم الوطني "91" كما دشن خلالها مشروع تأليف كتاب قصص الأطفال بعنوان "وحدة وطن" وذلك مساء اليوم السبت بحضور، نائب الأمين العام، وعدد من المهتمين والمحكمين لمشروع القصص ونشر كتب الأطفال.

وأوضح نائب الأمين العام إبراهيم بن زايد العسيري، أن المركز أولى أهمية خاصة للأطفال والشباب كونهم أهم عنصر في بناء مجتمع حيوي، وتحقيق مستقبل مشرق للمملكة وهذا ما أكدت عليه رؤية المملكة 2030 التي تقوم على الإيمان برأس المال البشري وبشعب المملكة وشبابها وأطفالها على وجه الخصوص لأنهم يمثلون النسبة الأكبر في التعداد السكاني.

مؤكدا على أن المركز أولى أهمية كبيرة لإشراك الأطفال في عدد من البرامج والنشاطات، التي تساعد على تطوير مهارة الحوار لديهم والبناء الذاتي مما يساعدهم في عرض أفكارهم بشكل سليم، ومنها برنامج جسور حضارية" نحن أبناء كوكب الأرض" وهو عبارة عن نشاطات ترفيهية تهدف لتعزيز الانتماء لدى الطفل في أجواء مفتوحة تتناسب مع المرحلة العمرية للطفل، وتوعيته بالتمسك بتقاليد وطنه وثقافته ، لتحويل مشاعر الولاء للوطن عنده إلى مهارات سلوكية تقوم على العمل الجماعي .