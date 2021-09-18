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نفّذت أمانة منطقة الحدود الشمالية خلال الأسبوع الماضي، نحو 900 زيارة رقابية وتفتيشية على المراكز التجارية، والمطاعم، ومحال الحلاقة، والمشاغل، ومغاسل الملابس، وأسواق النفع العام.
وأسفرت الجولات عن إغلاق منشأة واحدة ورصد 19 مخالفة؛ حيث طبقت لائحة الغرامات والجزاءات عليها.
18 سبتمبر 2021 - 11 صفر 1443 05:30 PM
بسبب عدم الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والصحيةأمانة الشمالية ترصد 19 مخالفة وتغلق منشأة في رفحاء
نفّذت أمانة منطقة الحدود الشمالية خلال الأسبوع الماضي، نحو 900 زيارة رقابية وتفتيشية على المراكز التجارية، والمطاعم، ومحال الحلاقة، والمشاغل، ومغاسل الملابس، وأسواق النفع العام.
وأسفرت الجولات عن إغلاق منشأة واحدة ورصد 19 مخالفة؛ حيث طبقت لائحة الغرامات والجزاءات عليها.
، أمانة الشمالية ترصد 19 مخالفة وتغلق منشأة في رفحاء ،
المصدر : الخليج 365
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