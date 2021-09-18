، أمانة الشمالية ترصد 19 مخالفة وتغلق منشأة في رفحاء ،

محمد بن مسعود - الدمام - بسبب عدم الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والصحية

نفّذت أمانة منطقة الحدود الشمالية خلال الأسبوع الماضي، نحو 900 زيارة رقابية وتفتيشية على المراكز التجارية، والمطاعم، ومحال الحلاقة، والمشاغل، ومغاسل الملابس، وأسواق النفع العام.

وأسفرت الجولات عن إغلاق منشأة واحدة ورصد 19 مخالفة؛ حيث طبقت لائحة الغرامات والجزاءات عليها.