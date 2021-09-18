، الاتحاد الآسيوي: لاعب "النصر" علي الحسن يحصد جائزة نجم المستقبل ،

محمد بن مسعود - الدمام - تَمَكّن لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر علي الحسن، من الفوز بجائزة نجم المستقبل؛ حيث كشف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، السبت، عن أفضل لاعب شاب، في دوري أبطال آسيا، خلال دور الـ16 من البطولة.

وتَنافس لاعب النصر علي الحسن، مع لي سيونغ مو، لاعب بوهانغ ستليرز الكوري، على حصد الجائزة؛ نظرًا للمستوى المميز الذي قدماه في ثمن نهائي البطولة.

وحصد "الحسن" الجائزة بعد أن حقق 73% من الأصوات مقابل 27% للاعب الكوري، في الاستفتاء الذي طرحه الحساب الرسمي لبطولة دوري أبطال آسيا على "تويتر".