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أفاد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة أن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها أسفرت عن القبض على (6) مقيمين من الجنسية الباكستانية، أعمارهم بين العقدين الثالث والخامس، ارتكبوا جريمة السطو على منزل بمحافظة جدة، وسلب مبلغ (30,000) ريال، تم استرداد (16,000) ريال.
وقال المتحدث: تم توقيفهم واتُّخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وأحيلوا إلى فرع النيابة العامة.
18 سبتمبر 2021 - 11 صفر 1443 05:26 PM
اتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية.. وأحالتهم إلى فرع النيابة العامةشرطة مكة تطيح بـ 6 مقيمين ارتكبوا السطو على منزل بجدة وسلبوا 30 ألف ريال
أفاد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة أن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها أسفرت عن القبض على (6) مقيمين من الجنسية الباكستانية، أعمارهم بين العقدين الثالث والخامس، ارتكبوا جريمة السطو على منزل بمحافظة جدة، وسلب مبلغ (30,000) ريال، تم استرداد (16,000) ريال.
وقال المتحدث: تم توقيفهم واتُّخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وأحيلوا إلى فرع النيابة العامة.
، شرطة مكة تطيح بـ 6 مقيمين ارتكبوا السطو على منزل بجدة وسلبوا 30 ألف ريال ،
المصدر : الخليج 365
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