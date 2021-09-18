محمد بن مسعود - الدمام - نفّذت أكثر من 2500 جولة رقابية خلال اليومين الماضيين نفّذت أمانة المنطقة الشرقية خلال اليومين الماضيين، 2564 جولة رقابية، وجولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة. وأسفرت الجولات عن إغلاق سبع منشآت مخالفة، وضبط 153 مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية المرتبطة بفيروس كورونا المستجد وتطبيق "توكلنا"، وكذلك المخالفات البلدية، في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع. أمانة الشرقية تغلق 7 منشآت مخالفة للإجراءات الاحترازية وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2021-09-18 نفّذت أمانة المنطقة الشرقية خلال اليومين الماضيين، 2564 جولة رقابية، وجولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة. وأسفرت الجولات عن إغلاق سبع منشآت مخالفة، وضبط 153 مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية المرتبطة بفيروس كورونا المستجد وتطبيق "توكلنا"، وكذلك المخالفات البلدية، في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع. 18 سبتمبر 2021 - 11 صفر 1443 04:37 PM نفّذت أكثر من 2500 جولة رقابية خلال اليومين الماضيين نفّذت أكثر من 2500 جولة رقابية خلال اليومين الماضيين نفّذت أمانة المنطقة الشرقية خلال اليومين الماضيين، 2564 جولة رقابية، وجولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة. وأسفرت الجولات عن إغلاق سبع منشآت مخالفة، وضبط 153 مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية المرتبطة بفيروس كورونا المستجد وتطبيق "توكلنا"، وكذلك المخالفات البلدية، في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع. ، أمانة الشرقية تغلق 7 منشآت مخالفة للإجراءات الاحترازية ،

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