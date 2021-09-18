شكرا لمتابعة خبر عن "التعليم" تسمح لحملة الثانوية العامة بالحصول على الشهادة البديلة بشروط والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلنت وزارة التعليم عن إمكانية تقد حملة الثانوية العامة للاختبار في نظام "السنة الواحدة"؛ للحصول على شهادة بديلة عن شهادة المرحلة الثانوية السابقة.

وتتضمن شروط الحصول على الشهادة البديلة أن تكون شهادة المرحلة الثانوية قد مضى عليها ثلاث سنوات فأكثر، وأن يختبر الطالب في مواد مقررة للصفين الثاني والثالث الثانوي.

وتشتمل أيضًا على أن يحضر المتقدم شهادة الصف الأول الثانوي

وأن يتقدم لأداء الاختبار في المدارس الحكومية وتلغى شهادة المتقدم السابقة في حال نجاحه، أما في حالة رسوب الطالب تبقى شهادته السابقة، ولا يحق له التقدم مرة أخرى.

يٌذكر أن هذا النظام يساعد في خدمة الطلاب والطالبات الذين يحاولون تحسين مستوى نتائجهم خاصة النتائج المتدنية.