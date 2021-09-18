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شاهد.. أهالي الجوف يكرمون طبيبًا هنديًا وزجته بعد انتهاء عملهما بالمركز الصحي

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الرياض - علي القحطاني - الجوف (صدى):

احتفى أهالي مركز "الأضارع" في الجوف بالدكتور الهندي محمد سيف الله وزوجته فرحت جهان؛ لعملهما بالمركز الصحي على مدى 4 عقود.

وكرم الأهالي "الزوجين" وقدما لهما هدايا تذكارية وذلك توديعًا للزوجين اللذين انتهت فترة عملهما بالمملكة.

ومن جانبه، قال أحد أهالي "الأضارع": "بدأت المبادرة من فكرة من لا يشكر الناس لا يشكر الله والدكتور خدم في المنطقة أكثر من 40 عامًا هو وزوجته".

وتابع: "ومن مبدأ رد هذا الوفاء وأنه عاش بيننا كأخ وكأب وفكر الأهالي أن يقدموا شئ للطبيب وزوجته وقدموا دروع وهدايا ومبالغ مالية كهدية".

 

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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