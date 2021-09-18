شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. أهالي الجوف يكرمون طبيبًا هنديًا وزجته بعد انتهاء عملهما بالمركز الصحي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الجوف (صدى):

احتفى أهالي مركز "الأضارع" في الجوف بالدكتور الهندي محمد سيف الله وزوجته فرحت جهان؛ لعملهما بالمركز الصحي على مدى 4 عقود.

وكرم الأهالي "الزوجين" وقدما لهما هدايا تذكارية وذلك توديعًا للزوجين اللذين انتهت فترة عملهما بالمملكة.

ومن جانبه، قال أحد أهالي "الأضارع": "بدأت المبادرة من فكرة من لا يشكر الناس لا يشكر الله والدكتور خدم في المنطقة أكثر من 40 عامًا هو وزوجته".

وتابع: "ومن مبدأ رد هذا الوفاء وأنه عاش بيننا كأخ وكأب وفكر الأهالي أن يقدموا شئ للطبيب وزوجته وقدموا دروع وهدايا ومبالغ مالية كهدية".