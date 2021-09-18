شكرا لمتابعة خبر عن المنهبي : سيتاح للجميع أن يلتحق بالجامعة حتى لو تجاوزوا 5 سنوات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

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قال أحمد المنهبي مستشار التطوير انه متاح للجميع الآن أن يلتحق بالجامعة حتى لو تجاوزوا 5 سنوات.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "من السعودية" أن المتقاعدين يمكنهم تكملة الدراسات العليا. مشيرا إلى استحداث البرامج التلعيمية المختصرة مثل الماجستير المصغر الأقل من 12 شهر ويكون بشهادة معتمدة.

وتابع: الكادر البشري في 2030 هينافس جميع دول العالم، لافتا إلى أن من ضمن البرامج التي تم إطلاقها أنه يحق للمتقاعدين ممارسة العمل الحر أيضا.