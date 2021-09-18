شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. قصة المواطن إبراهيم يحيى المتبرع بكليته لشقيقه والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

روى المواطن إبراهيم يحيى، قصة تبرعه بكليته لشقيقه من أجل إنهاء معاناته مع الفشل الكلوي، مؤكدًا أنه لم يتردد في التبرع لشقيقة.

وقال "إبراهيم عن بداية القصة: "أخويا إنصاب قبل 3 سنوات أثناء مسيرتي الجامعية وبدأت أفكر في الموضوع ليش ما أكون أنا المتبرع بدلاً من البحث عن شخص آخر"، وذلك وفقًا لما جاء بـ "الإخبارية".

وتابع: "بدأت أبحث على اليوتيوب عن أطباء يتحدثون عن هذا الموضوع واستشرت الأطباء وقالولي أنه راح ترجع وتعيش حياتك طبيعية وساعدني ذلك على اتخاذ قراري بالتبرع".

وعن شعوره بعد إجرائه العملية، أضاف: "شعرت بسرور كبير أول ما فقت من العملية وبعد رؤية أخي، وخرجت من المستشفى من ثلاثة أيام وأخويا الآن الحمد الله وكام يوم وبيطلع".

وكان المواطن إبراهيم يحيى قد نشر صورة له بعد إجرائه عملية جراحية للتبرع بـ "الكلى" لشقيقه.