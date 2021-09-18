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أخصائي يكشف عن الفرق بين الحول الحقيقي والكاذب في العين وطريقة اكتشافه "فيديو"

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الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

تحدث الدكتور عبدالله خان أخصائي طب العيون، عن عن الحول وأنواعه وكيفية اكتشافه، قائلا:"الحول هو انحراف أحد العينين للداخل أو الخارج".

وأشار عبدالله خان خلال لقاء مع قناة "الإخبارية":"ينقسم الحول لقسمين حول كاذب وحول حقيقي، فالحول الكاذب يظهر على الأطفال أقل من عمر 3 سنوات".

ولفت:"الحول الحقيقي فيه نوع متقطع وقد يظهر بعض الأوقات عندما تجد العين مستقيمة والبعض الآخر تجدها للداخل أو الخارج، أو حول دائم طول الوقت الاقي العين للداخل أو الخارج".

وتابع:"الحول من الأمراض التي يمكن علاجها، فالأهل إذا لاحظوا أن الطفل عنده حول فهذا الشئ والفحص المبكر مهم مثل الأطفال على عمر سنة أو 3 سنوات أو  6 سنوات ".

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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