شكرا لمتابعة خبر عن متحدث شؤون البلدية: تسليم 106 مشاريع بالشراكة مع المطورين العقاريين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضح متحدث الشؤون البلدية والقروية والإسكان، سيف السويلم، إن إجمالي المشاريع التي وفرها برنامج "سكني" بالمشاركة مع المطورين العقاريين بلغت 106 مشاريع، في مختلف مدن المملكة.

وقال السويلم أن المشاريع توفر أكثر من 142 ألف وحدة سكنية متنوعة، مبيناً أن متوسط أسعارها يبلغ 700 ألف ريال، حيث إنها تقع وسط مجمعات سكنية متكاملة تلبي كافة المتطلبات.

وأكد السويلم أن هناك 82 مشروعاً ضمن المشاريع سالفة الذكر، يتواصل العمل على تنفيذها بنسب متقدمة، تمهيداً لتسليمها لمستفيدي برنامج "سكني".