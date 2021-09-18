شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. "العفالق": هناك تحدٍ لتوطين التموينات الصغيرة بسبب سيطرة العمالة الأجنبية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

أكد رئيس اللجنة التجارية بغرفة المنطقة الشرقية هاني العفالق، اليوم السبت، أن هناك تحدٍ لتوطين التموينات الصغيرة بسبب سيطرة العمالة الأجنبية، فيما يتبقى 14 يوما على تطبيق قرار توطين التموينات والأسواق المركزية.

وأوضح هاني العفالق، أن الكثير من المجمعات التجارية عملت على توظيف المواطنين بها منذ فترة طويلة لعلمهم أن السوق سوف يتطلب توطين هذه الوظائف، فيما تتفاوت نسبة التوطين من منطقة لأخرى، بحسب تصريحاته لقناة "الإخبارية" .

وأشار العفالق، إلى أن هناك تحديات لتوطين التموينات الصغيرة لأنها يمتلكها أفراد وتكون داخل الأحياء وتقدم خدمات بسيطة وكان دائما ما يسيطر عليها العمالة الأجنبية وبعضها عن طريق التستر، لافتًا إلى أنها تحتاج إلى التوطين الممنهج بعد رفع التحديات الكثيرة، مؤكدًا أن التموينات داخل الأحياء يتجاوز صافي دخلها الشهري 15 ألف ريال.