شكرا لمتابعة خبر عن جامعة الملك عبدالعزيز بجدة تُعلن إطلاق خدمة "السكوتر" للطلاب والطالبات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - سعيد العجل (صدى):

أعلنت جامعة الملك عبدالعزيز في جدة عن إطلاق خدمة "السكوتر" لتسهيل تنقل الطلاب والطالبات داخل الجامعة.

وتهدف هذه الخدمة إلى توفير الوقت والجهد على الطلاب بشكل كبير ومنحهم فرصة التنقل داخل الجامعة بشكل أسرع، إلى جانب تحفيز بقية الجامعات والمنشآت على اتخاذ هذه الخطوة النوعية.

وستتخذ الجامعة عدداً من الخطوات في إطلاق هذه الخدمة لضمان تطبيق أعلى معايير السلامة التي من الممكن أن تنتج عن سوء الاستخدام، إضافة إلى تخصيص مسارات خاصة لها بعيداً عن المشاة.