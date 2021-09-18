شكرا لمتابعة خبر عن دار التربية الاجتماعية بجازان تقيم دورة تدريبية بعنوان ( أساسيات القدرات) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي محنشي (صدى):

بمتابعة من سعادة مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن محمد القنفذي ومساعده للتنمية الأستاذة فوزيه بن عبده با صهي اقامت دار التربية الاجتماعية بجازان بالتعاون مع جمعية البر الخيرية بأحد المسارحة دورة تدريبية لمدة يومين عن أساسيات القدرات العامة والاختبار التحصيلي للمرحلة الثانوية وتعتبر هذه الدورة من حزمة دورات تدريبية وتاهيلية تقدم للأبناء بالدار. وقد نفذ الدورة الأستاذ يحي ضعافي شراحيلي والأستاذ عامر محمد عجيبي وتضمنت الدورة امثله تدريبية وإرشادات واختبارات تجريبية.

ووضح مدير دار التربية الاجتماعية جمال الراجحي بأن هذه الدورة هدفها تحسين مستوى الطلاب في الصف الثاني والثالث الثانوي وتطوير مهاراتهم ومعرفة أساليب الاختبارات الكمي واللفظي وطرق الحل السريعة المتوافقة مع طبيعة الاختبار كما يعد التعليم من أولويات أهداف الإدارة.

وبدوره شكر الراجحي رئيس جمعية البر الخيرية بأحد المسارحة الأستاذ يحي داود محزري على جهوده المبذولة واسهاماته المتميزة بالدار.