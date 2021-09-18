الباحة تسجل «صفر» إصابات بكورونا .. ومكة تتصدر بـ20 حالة

الرياض - محمد عبدالله - تصدرت منطقة مكة المكرمة إصابات فيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية، مسجلة 20 إصابة جديدة، من إجمالي 68 حالة، وفقا لبيانات وزارة الصحة.

وجاءت منطقة الرياض في المرتبة التالية مسجلة 17 حالة، والشرقية 7 حالات، والمدينة المنورة 5 حالات، وعسير 4 حالات، وجازان والقصيم وتبوك 3 حالات لكل منها، والحدود الشمالية والجوف حالتان لكل منها، ونجران وحائل حالة واحدة لكل منها. بينما لم يتم تسجيل أي حالة إصابة جديدة في منطقة الباحة.

كشفت وزارة الصحة، اليوم، عن تسجيل 68 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد–19» بالمملكة، وتمَّ تسجيل 5 حالات وفاة جديدة، و77 حالة تعافٍ، خلال الـ24 ساعة الماضية.

يذكر أن السعودية احتلت المركز الثاني عالميًّا، وفقًا لمؤشر «نيكاي» الياباني للتعافي من فيروس كورونا المستجد، من حيث إدارة العدوى وإطلاق اللقاحات وعودة الأنشطة.

ويأتي هذا التصنيف العالمي بالتزامن مع عدد جرعات اللقاح المعطاة في المملكة، والتي بلغت نحو 40 مليون جرعة حسب بيانات السلطات الصحية.

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