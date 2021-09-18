%98 نسبة الشفاء من كورونا بالسعودية و19 ألف حالة وفاة بدول الخليج

الرياض - محمد عبدالله - أعلن مركز الإحصاء الخليجي أن عدد لقاحات كورونا بدول مجلس التعاون تقترب من 74 مليون جرعة، كما أن عدد الوفيات تجاوز 19 ألف حالة، فيما بلغت نسبة التعافي من الفيروس بالسعودية 98%.

وذكر المركز –عبر تويتر- أنه وفقا لإحصائيات فيروس كورونا الإجمالية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حتى أمس الجمعة، فإن إجمالي الإصابات المؤكدة بلغت (2,502,040) إصابة، وإجمالي حالات التعافي (2,464,897) حالة، وإجمالي حالات الوفاة (19,243) حالة.

وأشار المركز إلى أن إجمالي لقاحات كورونا بدول الخليج العربية بلغ (73,997,220) جرعة، فيما بلغت نسبة التعافي من الفيروس بالسعودية 98%.

يذكر أن السعودية احتلت المركز الثاني عالميًّا، وفقًا لمؤشر «نيكاي» الياباني للتعافي من فيروس كورونا المستجد، من حيث إدارة العدوى وإطلاق اللقاحات وعودة الأنشطة.

ويأتي هذا التصنيف العالمي بالتزامن مع عدد جرعات اللقاح المعطاة في المملكة، والتي بلغت نحو 40 مليون جرعة حسب بيانات السلطات الصحية.

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