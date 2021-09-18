الصحة: 68 إصابة جديدة بكورونا و77 حالة تعافٍ خلال الـ24 ساعة الماضية

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، عن تسجيل 68 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في المملكة، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 546479 حالة.

وذكرت الوزارة –عبر تويتر- أنه تم تسجيل 77 حالة تعافٍ جديدة من كورونا؛ ليصل إجمالي حالات الشفاء من الفيروس إلى 535450 حالة.

وأشارت إلى أنه تم تسجيل 5 حالات وفاة ليرتفع إجمالي حالات الوفيات منذ بدء جائحة كورونا وحتى الآن، إلى 8656 حالة.

كان مركز الإحصاء الخليجي أعلن أن نسبة التعافي من فيروس كورونا بالسعودية بلغت –حتى أمس الجمعة، بلغت 80%.

فيما أكد وكيل وزارة الصحة، عبدالله بن مفرح عسيري، أمس الجمعة، أنه ليس من المنطقي حصول عموم المجتمع على جرعة ثالثة، مشيرًا إلى أن جرعتي لقاح كورونا تمنع المرض الشديد والتنويم.

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