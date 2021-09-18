مؤسسة تكافل الخيرية تحدد إجراءات تسجيل الطلاب للحصول على الدعم

الرياض - محمد عبدالله - حددت مؤسسة تكافل الخيرية للطلاب والطالبات، آلية تسجيل الطلاب للاستفادة من الدعم المالي المقدم لهم، مشيرة إلى طريقة إصدار بدل فاقد للبطاقة أو طلب الرقم السري.

وأوضحت مؤسسة تكافل الخيرية عبر موقعها الإلكتروني أن التقديم للحصول على إعانة يتم التقديم عن طريق المدرسة حيث توجد لجنة خاصة لتكافل في كل مدرسة تقوم بحصر الطلاب المحتاجين ورفع أسمائهم لمؤسسة تكافل عن طريق النظام الإلكتروني.

إصدار بدل فاقد للبطاقة أو الرقم السري

فيما أوضحت مؤسسة تكافل الخيرية أن عند طلب إصدار بدل فاقد أو تالف للبطاقة أو (الرقم السري) فعلى مشرفي تكافل في كافة إدارات التربية والتعليم اتباع الخطوات الآتية:

1-تبلغ المدرسة مشرف أو مشرفة تكافل بما ترغب الحصول عليه خطيا. ولا ترسل الطلبات على فاكس المؤسسة.

2-يتولى المشرف جمع الطلبات في النموذج الخاص بذلك وترسل على البريد التالي [email protected]

3-لا تقبل الطلبات بالهاتف، أو الفاكس.

4-على مشرفي تكافل متابعة وصول البطاقات مع المدارس.

5-في حالة فقدان بطاقة الصرف لابد من الاتصال بالرقم المجاني للبنك 8001240075 للتبليغ وإيقافها.

إيداع إعانات العام الدراسي الحالي

وأعلنت مؤسسة تكافل الخيرية، الثلاثاء الماضي ، عن إيداعها الدفعة الأولى من إعانات العام الدراسي الحالي، حيث تم إيداع مبالغ الإعانة في حسابات المدارس والتي بدورها ستقوم بتقديم الدعم للطلاب والطالبات المستحقين.

وشملت إعانات الدفعة الأولى ما يقارب 270 ألف طالب وطالبة يدرسون في أكثر من 17 ألف مدرسة حكومية بمبلغ إجمالي يتجاوز 134 مليون ريال، وفقًا لما أوضحت مؤسسة تكافل.

ويمثل هذا الدعم الدفعة الأولى من الإعانات المالية للعام الدراسي الحالي والتي تقدمها المؤسسة لطلاب وطالبات التعليم العام المحتاجين في المملكة وبدعم مستمر من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز -يحفظه الله-.

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