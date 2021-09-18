بالفيديو.. شاهد لحظة سقوط رحمة رياض في مهرجان «موريكس دور»

الرياض - محمد عبدالله - تصدَّرت المطربة العراقية رحمة رياض، اليوم السبت، مؤشرات البحث في محرك البحث العالمي «جوجل» بعد سقوطها على الأرض إثر تعرضها للإغماء خلال تواجدها في مهرجان «موريكس دور».

سقوط رحمة رياض

وسقطت رحمة رياض أثناء تواجدها في مهرجان «موريكس دور» الموسيقي، برفقة زوجها الممثل ألكسندر علوم، بعدما فقدت وعيها بشكل مفاجئ، وسط الحضور الذين تجمهروا حولها من أجل المساعدة.

وحاول زوج رحمة رياض إسعافها ومساعدتها ونقلها إلى سيارة الإسعاف حيث حضر الصليب الأحمر لإسعافها، وفقا لموقع «العربية.نت».

فيما قالت رحمة رياض إن سبب سقوطها هو الإرهاق الشديد وقلّة النوم وعدم الأكل، لأنها وصلت من المطار إلى الحفل فوراً، مؤكدة أنها باتت بحالة أفضل.

زواج رحمة رياض

وكانت رحمة رياض أعلنت خطوبتها إلى الممثل العراقي الأمريكي ألكسندر علوم في مايو الماضي، ونشرت عبر صفحتها في موقع "إنستجرام"، صورة لها مع خطيبها، وكتبت «باركولي»

ووسط حفلة صغيرة جمعت الأصدقاء والمقربين، عقدت رحمة رياض قرانها على إلكسندر علوم حيث ظهرت في إطلالة بسيطة غير معتادة .

ورحمة رياض هي مطربة عراقية تبلغ من العمر 34 عاما، حيث ولدت بالعراق بتاريخ 19 يناير 1987، وهي ابنة الفنان العراقي رياض أحمد الذي كان يشجعها ويدعمها.

وبدأت رحمة رياض مسيرتها الفنية من خلال المشاركة في برنامج سوبر ستار عام 2004 ولكنها لم تفز باللقب رغم أنها وصلت إلى النهائيات، وشاركت أيضا في برنامج نجم الخليج ولم تفوز باللقب، وواصلت مسيرتها حيث شاركت في برنامج ستار أكاديمي خلال عام 2010.

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