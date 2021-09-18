ضبط 14 شخصًا ظهروا في فيديو المشاجرة بأحد الأماكن العامة في الرياض

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت شرطة منطقة الرياض عن تحديد هوية وضبط 14 شخصا ظهروا في مقطع مصور أثناء مشاجرة في مكان عام بالرياض.

وقال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، الرائد خالد الكريديس، بأن الجهات الأمنية تمكنت من تحديد هوية (14) شخصًا ظهروا في مقطع فيديو متداول، أثناء مشاجرة في أحد الأماكن العامة بمدينة الرياض.

وأشار أنهم مواطنون في العقدين الثاني والثالث من العمر، وتم إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

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