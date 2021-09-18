ضبط 21 ألف ماركة ملابس مزورة في شقة سكنية بجدة

الرياض - محمد عبدالله - ضبطت أمانة جدة، شقة سكنية في أحياء البغدادية، يُمارَس فيها أعمال تزوير ماركات الملابس باستخدام (الملصقات) بهدف تسويقها وبيعها في السوق المحلية على أنها أصلية الصنع.

وقال مدير عام رصد ومعالجة الظواهر السلبية في الأمانة، المهندس عمرو الدقس، إنَّ مراقبي الأمانة أثناء جولاتهم المكثفة في أحياء البغدادية، تمكّنوا من ضبط موقع مخالف عبارة عن شقة سكنية اتخذتها عمالة مخالفة مقرًا لطباعة ملصقات لماركات معروفة، مشيرًا إلى ضبط (21,738) لاصق، و(1240) من الملابس الجاهزة وذلك خلال مداهمة الموقع بمشاركة وزارة التجارة.

وفي ذات السياق تمكنت الأمانة من رصد منزل شعبي بنطاق البغدادية جرى استغلاله من قبل عمالة مخالفة في تصنيع وتخزين لوحات خشبية بطرق مخالفة حيث جرى مصادرة المضبوطات وإغلاق الموقع.

وأكَّد الدقس استمرار الجهود الرقابية وعدم تهاونها مع المواقع المخالفة للاشتراطات الصحية والبلدية، وتطبيقها للائحة الجزاءات والغرامات البلدية على المخالفين.

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