5 شروط لتسجيل المستقلين في منصة بحر

الرياض - محمد عبدالله - أوضحت منصة بحر آلية وشروط التسجيل بالمنصة، وهي تابعة لمبادرة تسعة أعشار إحدى مبادرات صندوق تنمية الموارد البشرية هدف.

شروط التسجيل للمستقلين

وأكَّدت منصة بحر عبر موقعها الإلكتروني شروط تسجيل المستقلين بها للاستفادة من خدماتها المتعددة وتتمثل هذه الشروط في التالي:

- العرض الخاص بك يجب أن يكون مكتملًا وواضحًا التفاصيل ومتعلقاً بالمشروع الذي تُقدم عليه العرض، لذلك ادرس الأمر جيداً وقدّم ميزانية ووقتاً مناسباً لك تماماً.

- لن تتمكن من تعديل عرضك بعد إضافته إلا في حال تَواصَل مَعك صاحب المشروع.

- يمكنك التواصل مع صاحب المشروع بعد قبوله لعرضك عبر نظام الرسائل الخاص بالمنصة - في أي وقت، بالإضافة إلى إمكانية تواصلك من خلال صفحة عرض المشروع.

- اذا أصبح مشروعُك مكتملاً وجاهزاً للتسليم، يمكنك أن تضغط على زر تسليم المشروع وسيصل تنبيه لصاحب المشروع بذلك.

- تقديمك لعروض على مشاريع لا تُتقِن العمل عليها وتضييعك لوقت أصحاب المشاريع من خلال التأخر في التنفيذ أو ضعف جودة التنفيذ أو عدم التنفيذ سيؤدي لتقييم حسابك سلباً من قِبلهم مما يؤدّي لإغلاق حسابك في المنصة.

رابط التسجيل في منصة بحر

ويمكن التسجيل في منصة بحر عبر هذا الرابط «اضغط هنا» لكن بعد معرفة خطوات تسجيل المستقلين وأصحاب الأعمال.

آلية التسجيل للمستقلين

وأكَّدت منصة بحر أن آلية تسجيل المستقلين في المنصة تتمثل في 6 خطوات كما يلي:

1-يجب أولا تسجيل كل البيانات الخاصة بك علي منصة بحر للعمل الحر.

2- ينبغي إنشاء حساب خاص بالمستخدم ليتم تسجيل كل البيانات عليه.

3-البيانات المطلوبة «المجال الذي سوف يعمل به وخبراته السابقة في هذا المجال ومحل الإقامة و رقم الحساب البنك الخاص به»

4-يبحث المتقدم في المنصة عن المشروع المناسب له ثم يقوم بتحديد المشروع الذي يريد العمل فيه.

5-انتظار العميل الذي سوف يطلع على المشاريع المعروضة من قبل المستخدمين لكي يختار مشروع و يقوم بالتواصل مع صاحبه.

6-يتواصل العميل مع المستخدم لإكمال المشروع وتحديد موعد التسليم.

7-بعد أن يقوم العميل باستلام المشروع وقبوله يقوم بإرسال تكلفة المشروع للمستخدم.

ومنصّة بحر هي منصة للعمل الحر تتميز بوجود عدد كبير من المهارات التي تتيح لأكبر عدد من المحترفين الاستفادة والعمل، كما تشمل مجالات اختصاص عديدة كالترجمة والتسويق والابتكار والتصوير والقانون والكتابة وعمليات الدعم الإداري.

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