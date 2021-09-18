الأولى في المنطقة الغربية.. افتتاح وحدة سكتة دماغية بمستشفى الملك فهد بجدة

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت صحة جدة عن افتتاح وحدة السكتة الدماغية بمستشفى الملك فهد، لتصبح الأولى في المنطقة الغربية للمملكة، وأحد أكبر الوحدات على مستوى المملكة.

وذكرت صحة جدة –عبر تويتر- أن السكتة الدماغية هي السبب الثاني للوفيات والسبب الأول للإعاقات على مستوى العالم.

وأشارت إلى أن مستشفى الملك فهد بجدة استحدث وحدة السكتة الدماغية، للمساعدة في تحسين وتقليل نسبة الوفيات.

من جانبه ،قال المشرف العام على مسشتفى الملك فهد، د. محمد باجبير، إن الوحدة تضم 20 سريرا من ضمنها 4 أسرة للحالات الحرجة.

وأضاف استشاري أمراض المخ والأعصاب، د. سعيد الزهراني، إن السكتة الدماغية هي السبب الثاني للوفاة على مستوى العالم والسبب الأول للإعاقات، وأن استحداث وحدات السكتة الدماغية بالمستشفيات يقلل نسبة الوفيات.

اقرأ أيضا:

استغرقت 12 ساعة.. إخراج دم مريض بالكامل وإيقاف القلب والرئة في عملية نوعية بجدة