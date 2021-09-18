شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: تسجيل 68 إصابة جديدة بكورونا و77 حالة تعافٍ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شدّدت الصحة على أهمية أخذ الجرعة الثانية والإستعجال بها كونها السبيل الوحيد بإذن الله لمواجهة المتحورات، ورفع مستوى المناعة وتنشيطها بعد الجرعة الأولى،لافتةً الإنتباه إلى أنها مهمة لتحقيق المناعة المجتمعية.

وفي نفس السياق أعلنت الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ 24 ساعة الماضية.. تضمنت تسجيل (68) حالة مؤكدة وتعافي(77) حالة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة (2373) حالة منها (361) حالة حرجة.

وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (546479) حالة وبلغ عدد حالات التعافي (535450) حالة، وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل عدد (5)حالات، حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة (8656) حالة "رحمهم الله جميعاً".

ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للإستشارات والإستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا). ‏