7 مناطق تسجل 15 إصابة كورونا فقط والحالات الحرجة تتراجع لـ361

الرياض - محمد الوسيري - 2021-09-18

متابعات الخليج 365 - الرياض

كشفت وزارة الصحة عن توزيع حالات كورونا الجديدة، كما أعلنت عن تعافي (77) حالة جديدة من المصابين بالفيروس المستجد؛ وبذلك يصل إجمالي حالات التعافي إلى (535450) حالة.

عدد الحالات النشطة

ووصل عدد الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليًا في المملكة إلى (2373) حالة من بينها (361) حالة حرجة تتلقى العلاج في العناية المركزة وبذلك يصل عدد إجمالي المصابين بفيروس كورونا في المملكة إلى (546479) حالة، توفي منهم (8656) حالة.

توزيع حالات كورونا الجديدة

كما كشفت الصحة عن توزيع الحالات الجديدة التي تم الإعلان عنها اليوم والتي بلغت (68) حالة حيث جاء توزيع الحالات الجديدة بحسب المناطق كما يلي: منطقة مكة المكرمة 20، منطقة الرياض 17، المنطقة الشرقية 7، منطقة المدينة المنورة 5.

كما سجلت منطقة عسير 4 حالات، منطقة جازان 3، منطقة القصيم 3، منطقة تبوك 3، منطقة الحدود الشمالية 2، منطقة الجوف 2، منطقة نجران 1، منطقة الباحة 1.



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