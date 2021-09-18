، "أزمة الغواصات".. واشنطن تأمل حل الخلاف مع باريس في الأمم المتحدة ،

- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
عبرت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم السبت، عن أملها فى مناقشة خلافها مع فرنسا بشأن اتفاقها الأمني مع أستراليا في الجمعية العامة للأمم المتحدة الأسبوع المقبل.
وفي بيان نُشر على موقع تويتر، وصف المتحدث باسم الخارجية نيد برايس، أيضًا، فرنسا بأنها "شريك حيوي وأقدم حليف لنا" بعد أن أعلنت باريس عن استدعاء سفيرها من واشنطن.
وفي وقت سابق، الجمعة، عبرت الولايات المتحدة عن أسفها لقرار فرنسا استدعاء سفيرها في واشنطن على خلفية إلغاء أستراليا صفقة غواصات قيمتها 40 مليار دولار.
وقال مسؤول في البيت الأبيض، وفق سبوتنيك عربي: إن واشنطن تأسف لقرار فرنسا استدعاء سفيرها من واشنطن، وإنها ستواصل العمل في الأيام المقبلة لحل الخلافات بين الدولتين.
واستدعت الخارجية الفرنسية، الجمعة، سفيريها لدى أمريكا وأستراليا على خلفية إلغاء الأخيرة صفقة الغواصات مع الجانب الفرنسي.
وقال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان، في بيان صدر اليوم: إن "الرئيس إيمانويل ماكرون اتخذ هذا القرار الاستثنائي بسبب خطورة الواقعة"؛ على حد تعبيره.
وكان رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون، قد أعلن الأربعاء من البيت الأبيض عن نيته فسخ عقد أبرمته أستراليا مع فرنسا عام 2016 لشراء 12 غواصة تقليدية واستبداله بآخر يقوم على شراكة استراتيجية مع الولايات المتحدة وبريطانيا في منطقة المحيطين الهادئ والهندي.
وبرّر موريسون قراره بـ"تغير طبيعة احتياجات أستراليا العسكرية" التي تريد الاستحواذ على غواصات ذات دفع نووي بدلًا من الغواصات التقليدية.
"أزمة الغواصات".. واشنطن تأمل حل الخلاف مع باريس في الأمم المتحدةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-09-18
عبرت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم السبت، عن أملها فى مناقشة خلافها مع فرنسا بشأن اتفاقها الأمني مع أستراليا في الجمعية العامة للأمم المتحدة الأسبوع المقبل.
وفي بيان نُشر على موقع تويتر، وصف المتحدث باسم الخارجية نيد برايس، أيضًا، فرنسا بأنها "شريك حيوي وأقدم حليف لنا" بعد أن أعلنت باريس عن استدعاء سفيرها من واشنطن.
وفي وقت سابق، الجمعة، عبرت الولايات المتحدة عن أسفها لقرار فرنسا استدعاء سفيرها في واشنطن على خلفية إلغاء أستراليا صفقة غواصات قيمتها 40 مليار دولار.
وقال مسؤول في البيت الأبيض، وفق سبوتنيك عربي: إن واشنطن تأسف لقرار فرنسا استدعاء سفيرها من واشنطن، وإنها ستواصل العمل في الأيام المقبلة لحل الخلافات بين الدولتين.
واستدعت الخارجية الفرنسية، الجمعة، سفيريها لدى أمريكا وأستراليا على خلفية إلغاء الأخيرة صفقة الغواصات مع الجانب الفرنسي.
وقال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان، في بيان صدر اليوم: إن "الرئيس إيمانويل ماكرون اتخذ هذا القرار الاستثنائي بسبب خطورة الواقعة"؛ على حد تعبيره.
وكان رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون، قد أعلن الأربعاء من البيت الأبيض عن نيته فسخ عقد أبرمته أستراليا مع فرنسا عام 2016 لشراء 12 غواصة تقليدية واستبداله بآخر يقوم على شراكة استراتيجية مع الولايات المتحدة وبريطانيا في منطقة المحيطين الهادئ والهندي.
وبرّر موريسون قراره بـ"تغير طبيعة احتياجات أستراليا العسكرية" التي تريد الاستحواذ على غواصات ذات دفع نووي بدلًا من الغواصات التقليدية.
18 سبتمبر 2021 - 11 صفر 1443
01:37 PM
بعد استدعاء فرنسا سفيرها بأمريكا على خلفية إلغاء أستراليا للصفقة الكبيرة
عبرت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم السبت، عن أملها فى مناقشة خلافها مع فرنسا بشأن اتفاقها الأمني مع أستراليا في الجمعية العامة للأمم المتحدة الأسبوع المقبل.
وفي بيان نُشر على موقع تويتر، وصف المتحدث باسم الخارجية نيد برايس، أيضًا، فرنسا بأنها "شريك حيوي وأقدم حليف لنا" بعد أن أعلنت باريس عن استدعاء سفيرها من واشنطن.
وفي وقت سابق، الجمعة، عبرت الولايات المتحدة عن أسفها لقرار فرنسا استدعاء سفيرها في واشنطن على خلفية إلغاء أستراليا صفقة غواصات قيمتها 40 مليار دولار.
وقال مسؤول في البيت الأبيض، وفق سبوتنيك عربي: إن واشنطن تأسف لقرار فرنسا استدعاء سفيرها من واشنطن، وإنها ستواصل العمل في الأيام المقبلة لحل الخلافات بين الدولتين.
واستدعت الخارجية الفرنسية، الجمعة، سفيريها لدى أمريكا وأستراليا على خلفية إلغاء الأخيرة صفقة الغواصات مع الجانب الفرنسي.
وقال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان، في بيان صدر اليوم: إن "الرئيس إيمانويل ماكرون اتخذ هذا القرار الاستثنائي بسبب خطورة الواقعة"؛ على حد تعبيره.
وكان رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون، قد أعلن الأربعاء من البيت الأبيض عن نيته فسخ عقد أبرمته أستراليا مع فرنسا عام 2016 لشراء 12 غواصة تقليدية واستبداله بآخر يقوم على شراكة استراتيجية مع الولايات المتحدة وبريطانيا في منطقة المحيطين الهادئ والهندي.
وبرّر موريسون قراره بـ"تغير طبيعة احتياجات أستراليا العسكرية" التي تريد الاستحواذ على غواصات ذات دفع نووي بدلًا من الغواصات التقليدية.
، "أزمة الغواصات".. واشنطن تأمل حل الخلاف مع باريس في الأمم المتحدة ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم
كانت هذه تفاصيل خبر "أزمة الغواصات".. واشنطن تأمل حل الخلاف مع باريس في الأمم المتحدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.