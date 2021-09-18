- 1/3
- 2/3
- 3/3
محمد بن مسعود - الدمام - أكد المتحدث الرسمي لوزارة "التجارة" عبدالرحمن الحسين، أهمية وعي المستهلكين بحقوقهم، والتحقق من صحة العروض والتخفيضات الموسمية المقدمة من المراكز والمحال التجارية والمتاجر الإلكترونية قبل الشراء.
وبيّن "الحسين" اشتراط وزارة التجارة الحصول على ترخيص لتقديم العروض والتخفيضات وإبرازه في مكان واضح للمستهلك، ووضع نسبة التخفيض وسعر المنتج قبل وبعد التخفيض.
كما تراقب الوزارة الأسعار قبل وبعد التخفيض؛ لضمان عدم وجود غش أو تضليل للمستهلكين.
وأشار "الحسين" إلى آلية التحقق من العروض والتخفيضات؛ حيث تتم عبر قراءة رمز التخفيض (الباركود) على تطبيق "تخفيضات" لإيضاح بياناته الكاملة.
وحول آلية التحقق من صحة تخفيضات المتاجر الإلكترونية، حث متحدث "التجارة" المستهلكين، على التأكد من موثوقية المتجر الإلكتروني من خلال موقع وزارة التجارة أو منصة "معروف"؛ حتى لا يكونوا عرضة للغش أو التضليل.
يُذكر أن وزارة التجارة وفّرت خدمة إصدار تراخيص التخفيضات للمنشآت التجارية إلكترونيًّا؛ بهدف التحقق من صحة التخفيضات، وضمان عدم وجود أي تلاعب أو تضليل للمستهلكين، والقضاء على كل العروض الوهمية والمضللة.
18 سبتمبر 2021 - 11 صفر 1443 03:16 PM"التجارة" توضّح آليات التحقق من صحة العروض والتخفيضات الموسمية
أكد المتحدث الرسمي لوزارة "التجارة" عبدالرحمن الحسين، أهمية وعي المستهلكين بحقوقهم، والتحقق من صحة العروض والتخفيضات الموسمية المقدمة من المراكز والمحال التجارية والمتاجر الإلكترونية قبل الشراء.
وبيّن "الحسين" اشتراط وزارة التجارة الحصول على ترخيص لتقديم العروض والتخفيضات وإبرازه في مكان واضح للمستهلك، ووضع نسبة التخفيض وسعر المنتج قبل وبعد التخفيض.
كما تراقب الوزارة الأسعار قبل وبعد التخفيض؛ لضمان عدم وجود غش أو تضليل للمستهلكين.
وأشار "الحسين" إلى آلية التحقق من العروض والتخفيضات؛ حيث تتم عبر قراءة رمز التخفيض (الباركود) على تطبيق "تخفيضات" لإيضاح بياناته الكاملة.
وحول آلية التحقق من صحة تخفيضات المتاجر الإلكترونية، حث متحدث "التجارة" المستهلكين، على التأكد من موثوقية المتجر الإلكتروني من خلال موقع وزارة التجارة أو منصة "معروف"؛ حتى لا يكونوا عرضة للغش أو التضليل.
يُذكر أن وزارة التجارة وفّرت خدمة إصدار تراخيص التخفيضات للمنشآت التجارية إلكترونيًّا؛ بهدف التحقق من صحة التخفيضات، وضمان عدم وجود أي تلاعب أو تضليل للمستهلكين، والقضاء على كل العروض الوهمية والمضللة.
، "التجارة" توضّح آليات التحقق من صحة العروض والتخفيضات الموسمية ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر "التجارة" توضّح آليات التحقق من صحة العروض والتخفيضات الموسمية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.