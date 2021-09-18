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السعودية | المملكة تحتل المركز الثاني عالميًا بمؤشر التعافي من “كورونا”

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - محررو المناطق

في إنجاز جديد، احتلت المملكة المركز الثاني عالميًا في مؤشر “نيكاي” الياباني للتعافي من فيروس “كورونا”.

ويصدر المؤشر تصنيفه الخاص بكورونا استنادًا لإدارة العدوى، وإطلاق اللقاحات، وعودة الأنشطة.

 

ويأتي هذا التصنيف العالمي بالتزامن مع عدد الجرعات اللقاح المعطاة في المملكة والتي وصلت إلى أكثر من 40 مليون جرعة.

 

وتضمنت مقارنات “مؤشر نيكاي” أكثر من 120 دولة ومنطقة في إدارة العدوى وإطلاق اللقاحات والتنقل الاجتماعي.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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