السعودية | المملكة تحتل المركز الثاني عالميًا بمؤشر التعافي من “كورونا”

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - محررو المناطق

في إنجاز جديد، احتلت المملكة المركز الثاني عالميًا في مؤشر “نيكاي” الياباني للتعافي من فيروس “كورونا”.

ويصدر المؤشر تصنيفه الخاص بكورونا استنادًا لإدارة العدوى، وإطلاق اللقاحات، وعودة الأنشطة.

ويأتي هذا التصنيف العالمي بالتزامن مع عدد الجرعات اللقاح المعطاة في المملكة والتي وصلت إلى أكثر من 40 مليون جرعة.

وتضمنت مقارنات “مؤشر نيكاي” أكثر من 120 دولة ومنطقة في إدارة العدوى وإطلاق اللقاحات والتنقل الاجتماعي.