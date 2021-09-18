مها الرويتع توقع كتابها الجديد مكونات التفكير الإبداعي

الرياض - محمد الوسيري - 2021-09-18

متابعات الخليج 365 - هاشم القرني - الرياض

دشنت الكاتبة مها الرويتع كتابها الجديد المعنون ” مكونات التفكير الإبداعي” في حفل توقيع حضره العديد من المهتمين بمجال الثقافة والتأليف.

عرض كتاب التفكير الإبداعي

وقدمت الرويتع عرضًا مبسطًا لكتابها قامت من خلاله بتعريف الحضور بالكتاب وعدد فصوله وعناوين كل فصل وأهمية الكتاب بوجه عام حيث يضم الكتاب 14 فصلًا، يتحدث الأول منها عن القضاء والقدر، ويسلط الضوء في الفصل الثاني عن العلاقات وأساسيات العلاقات وأخطائها ونضوجها، فيما يتطرق الفصل الثالث إلى حياة الإنسان والموروثات وتقبل الآخر وحقائق الحياة وحيوات الإنسان، أما الفصل الرابع فعن الإبداع وطريقته وطرق توليد الأفكار الإبداعية، وخصائص الشخصية المبدعة.

معرفة أنواع الشخصية

أما الفصل الخامس فيدور حول معرفة شخصيات الإنسان وأنواع الشخصيات حسب سلوكها وكيف تعرف شخصيتك؟ والفصل السادس عن حقائق المال والسابع عن الإرادة والثامن عن معرفة مفتاح السعادة.

أما الفصل التاسع فعن معرفة حقيقة الحياة والفصل العاشر عن أسباب السعادة الحقيقية والكلام الطيب وأثر الكلمة ونبرتها.

ويجيب كتاب الرويتع عن العديد من الأسئلة، منها هل الإنسان مسير في بعض الأمور ومخير في غيرها؟ كما يتحدث عن أساسيات العلاقات والأخطاء التي يجب الابتعاد عنها في العلاقات، وكذلك معرفة عيوب النفس وتقويمها وتعريف الموروثات وما يميز كل بلد عن الآخر، وأيضًا حقائق الحياة وأنواع حيوات الإنسان.

ويستعرض الكتاب كذلك طرق الإبداع والإلهام ومكونات التفكير الإبداعي وخصائص الشخصية المبدعة وأنواع الشخصيات ومعرفة شخصيات كل إنسان، وأيضًا أنواع الشخصيات على حسب سلوكها.

نبذة حول مها الرويتع

يذكر أن الرويتع هي صيدلانية تعمل في جامعة الملك سعود، ومن هوايتها كتابة السيناريو، وكان حب الكتابة حلمًا من أحلام طفولتها، إذ بدأت كتابة “مكونات التفكير الإبداعي” في نهاية عام 2019م وصدر في شهر إبريل هذا العام 2021م.



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