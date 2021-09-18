شرطة الرياض تضبط 14 مواطنًا تورطوا في مضاربة جماعية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-09-18

متابعات الخليج 365 - واس

ألقت شرطة الرياض القبض على (14) شخصًا ظهروا في مقطع فيديو متداول أثناء مشاجرة في أحد الأماكن العامة بالعاصمة.

وصَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن الجهات الأمنية تمكنت من تحديد هوية (14) شخصًا ظهروا في مقطع فيديو متداول، أثناء مشاجرة في أحد الأماكن العامة بمدينة الرياض، وهم مواطنون في العقدين الثاني والثالث من العمر ، وتم إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

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