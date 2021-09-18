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شرطة الرياض تضبط 14 مواطنًا تورطوا في مضاربة جماعية

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-09-18

شرطة الرياض تضبط 14 مواطنًا تورطوا في مضاربة جماعية

متابعات الخليج 365 - واس

ألقت شرطة الرياض القبض على (14) شخصًا ظهروا في مقطع فيديو متداول أثناء مشاجرة في أحد الأماكن العامة بالعاصمة.

وصَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن الجهات الأمنية تمكنت من تحديد هوية (14) شخصًا ظهروا في مقطع فيديو متداول، أثناء مشاجرة في أحد الأماكن العامة بمدينة الرياض، وهم مواطنون في العقدين الثاني والثالث من العمر ، وتم إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى النيابة العامة.


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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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