السعودية | السعودية.. 10 ملايين معتمر منذ العودة التدريجية

شكرا لقرائتكم السعودية.. 10 ملايين معتمر منذ العودة التدريجية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - كشفت وزارة الحج والعمرة السعودية عن تمكين 10 ملايين معتمر من أداء العمرة منذ إطلاق نموذج العمرة الآمنة والعودة التدريجية للعمرة والصلوات والزيارة، لافتة إلى أن عدد التأشيرات مع بداية عمرة عام 1443 هجرية تجاوز 12 ألفا من مختلف الدول.

جاء ذلك في الوقت الذي جندت الوزارة مجهوداتها في تقديم الخدمة للمعتمرين والمصلين والزوار، وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية والبروتوكولات الصحية، التي تحقق أمن وأمان وصحة الإنسان ومنع انتشار فيروس كورونا ومتحوراته.

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وتعمل الوزارة بالتنسيق المباشر مع الجهات المختصة لتنفيذ الخطط التي ترتكز على المحاور الصحية والأمنية والتنظيمية، والسعي ضمن خطة استراتيجية للتوسع وزيادة الطاقة الاستيعابية بالتنسيق مع الجهات العاملة في منظومة متكاملة لخدمة ضيوف الرحمن للوصول إلى 3.5 ملايين معتمر وزائر ومصل شهرياً.

70 ألف معتمر يومياً

من جهته أوضح نائب وزير الحج والعمرة عبد الفتاح بن سليمان مشاط، أن الطاقة الاستيعابية الحالية تبلغ 70 ألف معتمر يومياً موزعين على 8 فترات تشغيلية، قائلاً إنه يتم إصدار تصاريح العمرة والصلوات والزيارة من خلال تطبيق "توكلنا" المتكامل تقنياً مع منصة "اعتمرنا أفراد، واعتمرنا أعمال".

وشدد مشاط على أن أخذ جرعتين من اللقاح المضاد لكورونا، شرط أساسي لمنح التصاريح للراغبين في أداء مناسك العمرة، والصلاة في المسجد الحرام وزيارة المسجد النبوي، وذلك حسب الخانات الزمنية المتاحة التي تحقق رغبة المعتمر والزائر في مواعيد أداء العمرة والزيارة.

(أرشيفية)

كما أشار إلى أن الجهات الصحية المختصة في السعودية أقرت أمان إعطاء لقاح كورونا للفئات العمرية من 12 عاماً فما فوق، وعليه فقد تم السماح بمنح التصاريح لأداء المناسك والصلوات والزيارة لهذه الفئة العمرية بشرط أخذهم اللقاح وظهور حالة التحصين في تطبيق "توكلنا".

وأضاف أن نموذج العمرة يمتاز الآن بمرونته وتطويره بشكل سريع بناء على المستجدات، وهو إحدى ثمار استراتيجية وزارة الحج والعمرة في تطويع استخدام التقنية الحديثة لخدمة ضيوف الرحمن.

زيادة معتمري الخارج

إلى ذلك كشف نائب وزير الحج والعمرة أن الوزارة بدأت في منح استقبال المعتمرين والزوار القادمين من خارج السعودية منذ غرة شهر محرم 1443هجرية، حيث تم إعداد وثيقة الإجراءات والضوابط والاشتراطات المنظمة لقدوم ضيوف الرحمن من خارج المملكة بالتنسيق مع الجهات المختصة بالسعودية بما يضمن سلامتهم والحفاظ على أمنهم.

وأكد أيضاً على ضرورة إرفاق شهادة التحصين المصادق عليها من بلد المعتمر ضمن مسوّغات طلب إصدار تأشيرة الزيارة لغرض العمرة، مشيراً إلى أن الجهات المختصة بالسعودية تقوم بتحديث قائمة الدول المسموح لها بالقدوم المباشر إلى المملكة بشكل مستمر بناء على المؤشرات الصحية، وبشرط أن تكون اللقاحات معتمدة في المملكة.

(أرشيفية)

كما أوضح أن السعودية تشهد زيادة مضطردة في أعداد المعتمرين القادمين من الخارج، مشدداً على أن وزارة الحج والعمرة تقوم بتقديم الخدمات لجميع ضيوف الرحمن القادمين من مختلف أنواع التأشيرات "زيارة وعمرة" وذلك بتمكينهم بحجز الخانات الزمنية الممكنة لأداء مناسك العمرة والصلوات والزيارة بشرط تحميل تطبيق توكلنا والتسجيل به، إضافة إلى تسجيل اللقاح في منصة مقيم قبل القدوم إلى المملكة بـ 72 ساعة، لافتاً إلى إمكانية خدمتهم عبر مراكز عناية التابعة لوزارة الحج والعمرة.