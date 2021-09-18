، أمانة جدة تغلق منزلًا شعبيًّا بالبغدادية لتصنيع اللوحات الخشبية ،

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أغلقت أمانة محافظة جدة منزلًا شعبيًّا بحي البغدادية، بعد رصد عمالة مخالفة داخله تعمل على تصنيع وتخزين لوحات خشبية بطرق مخالفة، وجرى مصادرة المضبوطات.
جاء ذلك إثر حملات دهم ميدانية قامت بها لرصد ومعالجة الظواهر السلبية في أحياء البغدادية، وجولات رقابية مكثفة، استهدفت متابعة الأسواق ومكافحة التشوه البصري في الطرق وداخل الأحياء.
وقال مدير عام رصد ومعالجة الظواهر السلبية في الأمانة المهندس عمرو الدقس: مراقبو الأمانة أثناء جولاتهم المكثفة في أحياء "البغدادية"، تمكنوا من ضبط موقع مخالف عبارة عن شقة سكنية اتخذتها عمالة مخالفة لتمارس فيها أعمال تزوير ماركات الملابس باستخدام "الملصقات"؛ بهدف تسويقها وبيعها في السوق المحلية على أنها أصلية الصنع؛ حيث تقوم بطباعة ملصقات لماركات معروفة.
وأشار إلى ضبط (21.738) لاصقًا، و(1240) من الملابس الجاهزة؛ وذلك خلال مداهمة الموقع بمشاركة وزارة التجارة.
وأكد "الدقس" استمرار الجهود الرقابية وعدم تهاونها مع المواقع المخالفة للاشتراطات الصحية والبلدية، وتطبيقها للائحة الجزاءات والغرامات البلدية على المخالفين.
18 سبتمبر 2021 - 11 صفر 1443 02:58 PM
داهمت شقة لتزوير العلامات التجارية للملابس.. وصادرت محتوياتهاأمانة جدة تغلق منزلًا شعبيًّا بالبغدادية لتصنيع اللوحات الخشبية
أغلقت أمانة محافظة جدة منزلًا شعبيًّا بحي البغدادية، بعد رصد عمالة مخالفة داخله تعمل على تصنيع وتخزين لوحات خشبية بطرق مخالفة، وجرى مصادرة المضبوطات.
جاء ذلك إثر حملات دهم ميدانية قامت بها لرصد ومعالجة الظواهر السلبية في أحياء البغدادية، وجولات رقابية مكثفة، استهدفت متابعة الأسواق ومكافحة التشوه البصري في الطرق وداخل الأحياء.
وقال مدير عام رصد ومعالجة الظواهر السلبية في الأمانة المهندس عمرو الدقس: مراقبو الأمانة أثناء جولاتهم المكثفة في أحياء "البغدادية"، تمكنوا من ضبط موقع مخالف عبارة عن شقة سكنية اتخذتها عمالة مخالفة لتمارس فيها أعمال تزوير ماركات الملابس باستخدام "الملصقات"؛ بهدف تسويقها وبيعها في السوق المحلية على أنها أصلية الصنع؛ حيث تقوم بطباعة ملصقات لماركات معروفة.
وأشار إلى ضبط (21.738) لاصقًا، و(1240) من الملابس الجاهزة؛ وذلك خلال مداهمة الموقع بمشاركة وزارة التجارة.
وأكد "الدقس" استمرار الجهود الرقابية وعدم تهاونها مع المواقع المخالفة للاشتراطات الصحية والبلدية، وتطبيقها للائحة الجزاءات والغرامات البلدية على المخالفين.
، أمانة جدة تغلق منزلًا شعبيًّا بالبغدادية لتصنيع اللوحات الخشبية ،
المصدر : الخليج 365
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