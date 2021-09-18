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محمد بن مسعود - الدمام - كشفت لجنة الحكام بالاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم "السبت" حكام مباريات اليوم من منافسات الجولة الخامسة، من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
ويلتقي نادي الهلال نظيره الاتفاق عند 6:30 مساء اليوم على ملعب الأمير فيصل بن فهد، قبل أن يلتقي الحزم نظيره أبها عند 6:45 مساءً على ملعب نادي الحزم، قبل أن يُختتم اليوم بمواجهة النصر لنظيره الاتحاد عند 8:30 مساءً على ملعب مرسول بارك.
وتقرر أن يقود مباراة النصر والاتحاد الحكم السويسري "ساندرو سشارير"، فيما يقود مباراة الهلال والاتفاق الحكم القطري سلمان فلاحي.
18 سبتمبر 2021 - 11 صفر 1443 02:39 PMصافرة السويسري "ساندرو" تضبط مواجهة النصر والاتحاد.. والقطري "فلاحي" يحكم لقاء الهلال والاتفاق
كشفت لجنة الحكام بالاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم "السبت" حكام مباريات اليوم من منافسات الجولة الخامسة، من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
ويلتقي نادي الهلال نظيره الاتفاق عند 6:30 مساء اليوم على ملعب الأمير فيصل بن فهد، قبل أن يلتقي الحزم نظيره أبها عند 6:45 مساءً على ملعب نادي الحزم، قبل أن يُختتم اليوم بمواجهة النصر لنظيره الاتحاد عند 8:30 مساءً على ملعب مرسول بارك.
وتقرر أن يقود مباراة النصر والاتحاد الحكم السويسري "ساندرو سشارير"، فيما يقود مباراة الهلال والاتفاق الحكم القطري سلمان فلاحي.
، صافرة السويسري "ساندرو" تضبط مواجهة النصر والاتحاد.. والقطري "فلاحي" يحكم لقاء الهلال والاتفاق ،
المصدر : الخليج 365
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