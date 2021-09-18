، النادي السعودي في "ساوثاهمبتون" يحتفي باليوم الوطني الـ91 للمملكة ،

محمد بن مسعود - الدمام - "الهمامي" ألقى كلمةً عن منجزات المؤسس والوطن وأهمية تعزيز الانتماء

أقام النادي السعودي في مدينة ساوثهمبتون في بريطانيا، أمس الجمعة، احتفالًا باليوم الوطني الـ91.

وشهد الحفل عددًا من الفقرات استعرض خلالها منجزات المؤسس الملك عبدالعزيز آل سعود، ومنجزات المملكة طوال العقود الماضية.

وبدأ الحفل بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، ثم تلاه كلمة عن اليوم الوطني لرئيس النادي فرج بن أحمد الهمامي، والتي أكد خلالها أن الاحتفاء بهذه المناسبة الوطنية لتوحيد المملكة العربية السعودية على يد المؤسس الملك عبدالعزيز؛ يأتي من منطلق تذكير أنفسنا وأبنائنا وبناتنا بالدور الجليل الذي قام به المؤسس في توحيد وبناء هذا البلد العظيم، وترسيخ الاعتزاز بالدين ثم الولاء للمليك للوطن.

وأشار إلى أهمية تأكيد مضامين رؤية المملكة 2030 في تعميق الإيجابية والروح الوطنية لدى أبنائنا المبتعثين والمبتعثات، وربطهم بماضيهم العريق، والتذكير بنعمة الأمن والأمان والاستقرار.

وفي ختام الفعاليات؛ أقام النادي مأدبة عشاء بهذه المناسبة، والتقط الحضور الصور التذكارية.