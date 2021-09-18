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تشير آخر مخرجات أنظمة المحاكاة الحاسوبية للأنظمة الجوية وتوقعات الأمطار، إلى تأثر الأجزاء الجنوبية من شبه الجزيرة العربية يومي الاثنين والثلاثاء، بأحوال جوية غير مستقرة، ناتجة عن تدفق لكميات من الرطوبة المدارية القادمة من بحر العرب؛ بحسب "طقس العرب".
وعلى الرغم من بدء تدفق الرطوبة المدارية نحو الربع الخالي اعتبارًا من يوم الأحد؛ فإن فرص الأمطار ستكون محدودة؛ على أن تزداد هذه الفرص يوم الاثنين والثلاثاء، وتتشكل السحب الركامية في أجزاء من الربع الخالي ونجران، وتتساقط الأمطار بمشيئة الله مترافقة بالبرق والرعد ونشاط الرياح الهابطة المثيرة للأتربة والغبار.
وبحسب آخر ما صدر من مخرجات النماذج العددية؛ فيُتوقع أن تكون الأحوال الجوية غير المستقرة ضعيفة بشكل عام في المناطق المذكورة؛ لكن هذا لا يمنع احتمالية تشكّل بؤر من السحب الرعدية القوية في أجزاء محدودة.
18 سبتمبر 2021 - 11 صفر 1443 02:09 PM
تدفق الرطوبة المدارية القادمة من بحر العرب يؤثر على جنوب شبه الجزيرةرعد وغبار وأمطار.. ما الذي يمكن أن تحمله "أجواء 72 ساعة قادمة"؟!
تشير آخر مخرجات أنظمة المحاكاة الحاسوبية للأنظمة الجوية وتوقعات الأمطار، إلى تأثر الأجزاء الجنوبية من شبه الجزيرة العربية يومي الاثنين والثلاثاء، بأحوال جوية غير مستقرة، ناتجة عن تدفق لكميات من الرطوبة المدارية القادمة من بحر العرب؛ بحسب "طقس العرب".
وعلى الرغم من بدء تدفق الرطوبة المدارية نحو الربع الخالي اعتبارًا من يوم الأحد؛ فإن فرص الأمطار ستكون محدودة؛ على أن تزداد هذه الفرص يوم الاثنين والثلاثاء، وتتشكل السحب الركامية في أجزاء من الربع الخالي ونجران، وتتساقط الأمطار بمشيئة الله مترافقة بالبرق والرعد ونشاط الرياح الهابطة المثيرة للأتربة والغبار.
وبحسب آخر ما صدر من مخرجات النماذج العددية؛ فيُتوقع أن تكون الأحوال الجوية غير المستقرة ضعيفة بشكل عام في المناطق المذكورة؛ لكن هذا لا يمنع احتمالية تشكّل بؤر من السحب الرعدية القوية في أجزاء محدودة.
، رعد وغبار وأمطار.. ما الذي يمكن أن تحمله "أجواء 72 ساعة قادمة"؟! ،
المصدر : الخليج 365
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