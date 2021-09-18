محمد بن مسعود - الدمام - انضم لنادي أولمبياكوس اليوناني كشف نادي أولمبياكوس اليوناني، عن صفقته الجديدة؛ حيث أعلن اليوم السبت، تعاقده رسميًّا مع المحترف الرأس أخضري جاري رودريجيز في صفقة انتقال حر. وودع "رودريجيز" الاتحاد السعودي خلال فترة الميركاتو الصيفي بناءً على طلبه. ونشر "رودريجيز" عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، رسالة شكر قصيرة إلى الاتحاد حيث كتب: "الاتحاد.. شكرًا على كل شيء".

18 سبتمبر 2021 - 11 صفر 1443 02:28 PM انضم لنادي أولمبياكوس اليوناني "رودريجيز" مودعًا: "الاتحاد.. شكرًا على كل شيء" "رودريجيز" مودعًا: "الاتحاد.. شكرًا على كل شيء" كشف نادي أولمبياكوس اليوناني، عن صفقته الجديدة؛ حيث أعلن اليوم السبت، تعاقده رسميًّا مع المحترف الرأس أخضري جاري رودريجيز في صفقة انتقال حر. وودع "رودريجيز" الاتحاد السعودي خلال فترة الميركاتو الصيفي بناءً على طلبه. ونشر "رودريجيز" عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، رسالة شكر قصيرة إلى الاتحاد حيث كتب: "الاتحاد.. شكرًا على كل شيء". الكلمات المفتاحية

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المصدر : الخليج 365

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