شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. "الغامدي" يحذر من أشجار سامة بالحدائق والمنازل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

أكد رئيس المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر الدكتور أحمد الغامدي، اليوم السبت، أن قرار منع زراعة النخيل في الحدائق والطرق دخل حيز التنفيذ للمشاريع الجديدة.

وأوضح الدكتور أحمد الغامدي، أن المشاريع الجديدة لن يكون فيها نخيل، فيما لم يتطرق القرار للمشاريع القائمة القديمة، مؤكدًا أنه يجب تجنب زراعة شجرة "البزروميا" و"الدمس" بالمنازل لأن خطرها أكبر من نفعها، بحسب تصريحاته لـ "الإخبارية ".

وقال "الغامدي" أن الدفلة شجرة سامة وموجودة بالحدائق وبعض المنازل يجب الحذر منها، حيث تم التحذير منها كثيرًا، فيما نصح بأن تزرع في مواقع معينة مناسبة بعيدًا عن المارة والأطفال.