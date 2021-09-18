شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. "المعلمي" يكشف أبرز القضايا التي يناقشها وفد المملكة بالأمم المتحدة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى ‏‏المعلمي، اليوم السبت، أبرز القضايا التي يناقشها وفد المملكة، لافتًا إلى أنها هي القضية الفلسطينية ومكافحة الإرهاب ومسائل تغير المناخ.

وأوضح السفير المعلمي، أن القضية الفلسطينية تأتي على رأس اهتمامات المملكة وهناك القضايا العربية المتعددة في اليمن وفي الخليج العربي وليبيا ولبنان والعراق، كما أن المملكة مهنية بمسائل مكافحة الإرهاب وستؤكد على هذه الناحية في أنشطتها، إلى جانب الاهتمام بالمناخ وذلك من خلال المبادرة التي أعلن عنها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان - حفظه الله - وهي "السعودية الخضراء" .

وأوضح المعلمي، أن استعدادات الوفد السعودي قائمة والاجتماعات ستبدأ في الأسبوع القادم؛ حيث تم الإعداد اللازم لها، فيما يرأس وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان وفد المملكة في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة الأسبوع القادم، بحسب قناة "الإخبارية ".