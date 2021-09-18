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بالفيديو.. "المعلمي" يكشف أبرز القضايا التي يناقشها وفد المملكة بالأمم المتحدة

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى ‏‏المعلمي، اليوم السبت، أبرز القضايا التي يناقشها وفد المملكة، لافتًا إلى أنها هي القضية الفلسطينية ومكافحة الإرهاب ومسائل تغير المناخ.

وأوضح السفير المعلمي، أن القضية الفلسطينية تأتي على رأس اهتمامات المملكة وهناك القضايا العربية المتعددة في اليمن وفي الخليج العربي وليبيا ولبنان والعراق، كما أن المملكة مهنية بمسائل مكافحة الإرهاب وستؤكد على هذه الناحية في أنشطتها، إلى جانب الاهتمام بالمناخ وذلك من خلال المبادرة التي أعلن عنها ولي العهد الأمير - حفظه الله - وهي " الخضراء" .

وأوضح المعلمي، أن استعدادات الوفد السعودي قائمة والاجتماعات ستبدأ في الأسبوع القادم؛ حيث تم الإعداد اللازم لها، فيما يرأس وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان وفد المملكة في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة الأسبوع القادم، بحسب قناة "الإخبارية ".

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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