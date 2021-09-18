شكرا لمتابعة خبر عن مجمع إرادة بجدة يدشن فعالية اليوم العالمي للعلاج الطبيعي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - فاطمة الرويلي (صدى):

دشن مجمع إرادة والصحة النفسية لخدمات إرادة بجدة ممثلاً في قسم العلاج الطبيعي فعالية اليوم العالمي للعلاج الطبيعي تحت شعار دور العلاج الطبيعي في تأهيل المرضى المتعافين من كوفيد ١٩ مما يساهم في عودة ممارستهم لحياتهم الطبيعية بشكل أفضل في ظل مع المحافظة على الإحترازات اللازمة للوقاية من الإصابة بالفايروس مرة أخرى.

بدورها ثمنت إدارة المجمع هذا الدور المميز والتفاعلي من العاملين والممارسين الصحيين الذين بدورهم يشاركون في نقل هذه البرامج والتوصيات للأسر والأهالي والأقارب لزيادة التوعية الصحيفة والتثقيف المجتمعي بأهمية المناعة المجتمعية.