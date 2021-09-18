شكرا لمتابعة خبر عن مدير عام الأمر بالمعروف بالرياض يستقبل وفد من مسؤولي معهد العاصمة النموذجي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - سعيد العجل (صدى):

استقبل مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ عبدالله بن محمد الشبانات بمكتبه، أ. سيف بن فواز السبيعي رئيس قسم العلاقات العامة والإعلام بمعهد العاصمة النموذجي، ومشرف النشاط الثقافي بالمعهد الدكتور عادل بن عبدالرحمن الملحم ومشرف الإعلام التربوي محمد بن عبدالله الشهري.

وثمن "السبيعي"لما يقدمه فرع الرئاسة بالمنطقة من برامج توعوية ووقائية للمجتمع بكافة شرائحه، والتفاعل الكبير من الطلاب مع برنامج "الصلاة نور" الذي نفذه المعهد خلال الفصل الدراسي الثاني للعام ١٤٤٢هـ، وتضمن عدداً من البرامج التوعوية التي تبين أهمية الصلاة وفضل المحافظة عليها.

من جانبه، رحب الشيخ الشبانات بالوفد الزائر، مثمناً لقائد معهد العاصمة النموذجي ومنسوبيه تفاعلهم غير المستغرب مع حملة "الصلاة نور" والتي أطلقتها الرئاسة ودشنها سمو أمير المنطقة – حفظه الله -، وأكد فضيلته ما نص عليه الأمر السامي رقم (56256) وتاريخ 21/11/1437هـ، بتفعيل الشراكات والتعاون بين الرئاسة والأجهزة الحكومية في إعداد برامج توعوية، وحرص معالي الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند وتوجيهاته ودعمه لهذه البرامج المشتركة.