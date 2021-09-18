المرور السعودي يحدد 3 شروط للتظليل لتجنب المخالفات

الرياض - محمد عبدالله - حددت الإدارة العامة للمرور نحو 3 شروط لتظليل المركبات لتجنب المخالفات المرورية، مشيرة إلى قيمة الغرامة المالية عند مخالفة شروط التظليل.

وأوضح المرور السعودي عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة أنه يسمح بتظليل المركبات وفقا للضوابط التالية:

1-أن يكون التظليل للزجاج الجانبي (الأمامي والخلفي) من النوع الشفاف الذي يسمح برؤية ما بداخل المركبة بحيث لا تزيد نسبة التظليل عن 30% ولا يكون عاكسا للصورة على هيئة مرآة ولا يحمل أي زخارف أو نقوش أو صور تحد من درجة شفافيته.

2-ألا يتسبب التظليل في حجب رؤية السائق أو التقليل منها.

3-يمكن تجاوز نسبة التظليل المسموح بها في الحالات المرضية التي تستدعي ذلك بشرط تقديم تقرير طبي يفيد ذلك.

المركبات المسموح لها بالتظليل

وأضاف المرور السعودي أن المركبات المسموح بتظليلها هي المركبات المركبات التي لها قمرة قيادة «غمارة» ومقاعد خلفية وأبواب جانبية أو خلفية ومخصصة لنقل الأشخاص.

أما المركبات غير المسموح بتظليلها، هي مركبات الأجرة العامة «الليموزين» ومركبات التأجير اليومي، و مركبات نقل البضائع، الحافلات التي تعمل بأجر داخل المدن، وفقا للمرور السعودي.

غرامة التظليل

فيما أكدت الإدارة العامة للمرور أن عدم الالتزام بشروط ومواصفات تظليل المركبة يعد مخالفة تتطلب غرامة مالية تتراوح من 500 إلى 900 ريال فضلًا عن حجز المركبة.

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