بالفيديو.. حساب المواطن يوضح خطوات استخدام الحاسبة التقديرية

الرياض - محمد عبدالله - حدد برنامج حساب المواطن، آلية وخطوات سهلة لاستخدام الحاسبة التقديرية لمعرفة قيمة الدعم المقدم للمستفيد.

وأوضح برنامج حساب المواطن عبر موقعه الإلكتروني أن خطوات استخدام الحاسبة التقديرية تبدأ بالدخول على الموقع الإلكتروني للبرنامج «اضغط هنا» ثم الضغط على أيقونة «الحاسبة التقديرية».

خطوات استخدام الحاسبة التقديرية

ومن ثم يملأ المستفيد الحقول التالية: هل أنت مسجل في برنامج حساب المواطن؟ ويجيب بنعم أو لا على السؤال ثم يجيب عن هذا السؤال: «هل أنت مستقل أم رب أسرة».

فإذا كان المستفيد رب أسرة فعليه أن يملأ حقول: عدد التابعين بعمر 18 سنة أو أكثر وعدد التابعين بعمر أقل من 18 سنة، ومجموع دخل الأسرة ثم يضغط على «احسب»، وفقا لحساب المواطن.

وإذا كان المستفيد مستقلا، يجب عليه ملء خانة «مجموع الدخل» ثم يضغط » ثم يضغط «احسب» وسيظهر له مبلغ الدعم بشكل تقديري، وفقا لحساب المواطن.

ويجب على المستفيد التأكد من أن حجم الدخل الذي أدخله أثناء التسجيل في البرنامج هو نفس المبلغ الذي يحسب عليه أثناء استخدام الحاسبة التقديرية، وكذلك التأكد من أهليته لاستحقاق الدعم، وفقا لحساب المواطن.

استقبال طلبات الاعتراض

وكان برنامج حساب المواطن أعلن، بدء استقبال طلبات الاعتراض على مبالغ استحقاق الدعم للدفعة 46، وذلك من خلال البوابة الإلكترونية للبرنامج.

وقال برنامج حساب المواطن عبر موقع «تويتر»: «حساب المواطن يبدأ باستقبال طلبات الاعتراض على مبالغ استحقاق الدعم للدفعة 46 وذلك من خلال البوابة الإلكترونية على الرابط، اضغط هنا».

وكان برنامج حساب المواطن، أودع الخميس، 1.9 مليار ريال مخصص دعم شهر سبتمبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة السادسة والأربعين 10.5 مليون مستفيد وتابع.

وبحسب حساب المواطن، فإن إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة بلغ 21 مليون ريال، ليصبح إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 103 مليارات ريال منها 854 مليـون ريال تعويضات عن دفعـات سابقة متوسط دعم الأسرة الواحدة.

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